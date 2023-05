Pirati dei Caraibi | La maledizione della prima luna dove è stato girato

(Di mercoledì 3 maggio 2023)dei: Laha delle location meravigliose, mail film con protagonista Johnny Depp? Le riprese si sono svolte soprattutto sull’isola di Saint Vincent, nel Mar dei, ma anche in California, nella penisola di Palos Verdes (a sud di Los Angeles) e negli Universal Studio e Walt Disney Studio. Una scena de La.Le acque cristalline e gli scorci di rara bellezza in cui si svolgono le avventure del capitano Jack Sparrow fanno parte dell’arcipelago di Saint Vincent e Grenadine,insulare dell’America centrale facente parte delle Piccole Antille. ...

La pellicola della Disney, datata 2003 e diretta da Gore Verbinski , riscosse un successo strepitoso, inizialmente insperato persino dagli stessi autori, dando inizio alla fortunata saga...A seguire anticipazioni e la guidafilm di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 3 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv . AdvertisementPrimo, spettacolare capitolo della celebre saga 'Caraibi'. Il pirata Jack Sparrow, Johnny Depp, deve salvare una fanciulla rapita. Su Sky Cinema dalle 21.15 Ticket to Paradise. Una coppia ...

Perchè rivedere Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna My Red Carpet

Cinema Catania troppo lontani Nessun problema, la redazione di Live Unict consiglia, come di consueto, i film da non perdere stasera in tv.Jack Sparrow è senza dubbio uno dei personaggi più iconici del nuovo millennio: La maledizione della Prima Luna è il primo film in cui fa la sua comparsa, entrando di prepotenza nell'immaginario colle ...