Pioli | «Queste partite decisive Oggi giocavamo anche contro l’Inter e…»

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il Milan guadagna solo un pareggiola Cremonese. Ecco le dichiarazioni diin conferenza stampa, che pensa alla corsa per il posto Champions Leaguee le altre squadre.– Stefanointerviene al termine di Cremonese-Milan in conferenza stampa: «sono. Prima dimancavano seialla fine del campionato. Nonsoltantola Cremonese stasera mala Roma,la Juventus, Atalanta. A me il primo tempo è piaciuto in tutto e per tutto però è chiaro che se non sblocchi ...

non mollerà, Maldini nemmeno. Sarà liquidata come l'annata di transizione, eppure si dice ... 10 maggio e 16 maggio: le date da segnare in rosso sono. Milan - Inter all'andata, Inter - ...Charles De Ketelaere (Lapresse) - calciomercato.itStefanocontro la Cremonese, ha optato per ... Anzi,sfide servono per dare far sentire il proprio supporto anche a chi trova meno spazio ...le formazioni ufficiali delle due squadre: MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria Kalulu Thiaw BalloToure; Vranckx Bennacer; Saelemaekers De Ketelaere, Diaz; Origi . Allenatore :...

Pareggio deludente per il Milan contro la Cremonese. Questo il commento del tecnico rossonero Stefano Pioli dopo la partita. DELUSIONE – “Siamo delusi perché non volevamo un risultato così e volevamo ...Mister Pioli commenta in questi termini la gara contro la Cremonese.Un pari che brucia per il Milan. Una bella frenata in classifica, mister.“Una brutta frenata, non bella. Questo è un pari che non ci ...