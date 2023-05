Pioli prepara il turnover | ma il Milan può solo vincere con la Cremonese

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 maggio 2023) E’ vero, la partita più importante arriverà nel weekend ed è lo spareggio con la Lazio, ma non avrà alcun significato per ilse prima non si prenderanno tre punti, tutt’altro che facili, contro lanell’infrasettimanale. La squadra di Ballardini è in salute, a livello psicologico sa di non avere più nulla da perdere e per questo non andrà al Meazzaper fare bella figura, ma memore di come – era ancora la gestione Alvini – fu in grado di fermare i rossoneri all’andata allo Zini. Una ferita quei due punti persi in modo molto deludente dal Diavolo, era anche quello un infrasettimanale e si fece del. Possibile, se non certo, chedeciderà di fare dei cambi anche stavolta, non sottovalutando i grigiorossi ma conscio del fatto che si è giocato tanto e a ritmi serrati, e che ...