Piogge ed esondazioni in Emilia Romagna. I danni nel ravennate

In Emilia Romagna il fiume Lamone ha esondato anche in pieno centro a Bologna e a Imola con abitazioni e negozi allagati. Frane su alcune strade. Sul posto tecnici di Rfi. Nel ravennate, dove sono in corso da parte dei vigili del fuoco evacuazioni di alcune abitazioni a scopo precauzionale per l'esondazione del fiume Lamone a causa delle forti piogge.

Maltempo Emilia-Romagna: treni sospesi per nuove esondazioni. Scuole chiuse e deviazioni Corriere

Nella regione è stata diramata l'allerta rossa. Nel Ravennate esondato il Lamone e i vigili del fuoco hanno evacuato a scopo precauzionale alcune abitazioni a Faenza. A causa della pioggia ininterrotta delle ultime ore il torrente Sillaro è uscito dagli argini e 35 famiglie sono state allontanate dalle abitazioni. Situazione molto critica a Faenza, nel ravennate.