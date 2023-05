Piogge ed esondazioni in Emilia Romagna. Due vittime e 250 evacuati

... Lamone, Senio e Santerno dovuto alle forti e prolungate. Sul posto tecnici di Rfi in ... 450 persone evacuate nella provincia di Ravenna A causa delleda maltempo, le persone ...Per le fortialcuni torrenti sono esondati. Ci sono state anche frane su alcune strade ... - Dalla siccità l'Italia è passata allein poche ore. E si registrano anche due vittime del ......dovuto alle forti e prolungate. Sul posto tecnici di Rfi in contatto con Prefettura e Protezione Civile. I treni in viaggio sono stati fermati nelle stazioni. Al momento, causa...

Maltempo, una notte di passione in tutto il Forlivese: fiumi in piena, frane e esondazioni. Decine di evacuati ForlìToday

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...La situazione più grave in Emilia Romagna, Ma danni – continua la Coldiretti – si registrano anche in Puglia nell’area del Salento, con alberi sradicati e a strade bloccate e in Sicilia soprattutto ne ...