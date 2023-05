Piero Capobianco | Le partite vanno chiuse sempre

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 3 maggio 2023) (A cura di) La partita contro la Salernitana giocata domenica scorsa al Maradona poteva essere il momento ideale per festeggiare la conquista del terzo campionato della storia del Napoli e questo è innegabile; di contro resta il fatto che fortunatamente la classifica che i partenopei hanno costruito durante la stagione permette di rimandare soltanto il momento di un destino praticamente scritto. Da questo punto di vista nulla di drammatico, non possiamo e non dobbiamo chiudere però entrambi gli occhi anche a qualche “però”. Innanzitutto comincerei col dire che la Salernitana, in quanto società che appartiene al calcio professionistico, non ha fatto nessuno sgarbo al Napoli. Le reazioni dei supporters granata lasciano invece il tempo che trovano, ognuno gioisce delle proprie vittorie e a quanto pare anche dei propri pareggi. Tornando ...