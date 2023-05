Piazza Cardinal Pacca | ‘ApB’ | “Un errore realizzare lì un terminal bus”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDi seguito nota stampa dei Consiglieri comunali di “Alternativa per Benevento”. “Purtroppo, al di là della contingenza dovuta all’esecuzione dei lavori, abbiamo ripetutamente denunciato l’diinilper gli autobus turistici. Il progetto è qualitativamente modesto (prevede l’installazione di strutture prefabbricate) e lontano anni luce da quello immaginato a suo tempo per la valorizzazione dell’area mediante un percorso pedonale che raggiungeva il Teatro Romano attraversando il quartiere medioevale del Triggio. Inoltre, a fronte dei benefici che potrebbero venirne al comparto commerciale, vi sarà senza dubbio un peggioramento della qualità della vita dei residenti: traffico congestionato, meno spazi di parcheggio, più smog. Basti ...

... anche se il problema non è legato direttamente ad inadempienze commesse dall'amministrazione comunale, la sospensione a tempo indeterminato del mercato rionale didi Pacca , meglio ...... 'Non crederci! Se ti tratta male e poi ti dice: non lo farò più...' è stata inaugurata ieri pomeriggio, dinanzi a un folto pubblico, nellainterna dell'ospedaleMassaia, luogo di ...... territorio e ambiente ", fra il direttore di Corriere della Sera Luciano Fontana e il... Da non perdere, venerdì 5 maggio, alle 18.30 nella Loggia del Palazzo Giureconsulti (inMercanti,...

Piazza Cardinal Pacca, ‘ApB’: “Un errore realizzare un terminal bus ... TV Sette Benevento

Esplode la protesta di residenti e commercianti di corso Dante per i lavori del PICS che porteranno alla riqualificazione della centralissima piazza ..."Saprò controllare la mia gelosia...", "Ti ho fatto paura Non volevo....", "Prometto, smetterò di seguirti".... Ad Asti c'è una mostra che ...