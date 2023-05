Piantedosi | ' Sì alla videosorveglianza con il riconoscimento facciale' Bufera sul ministro | ' Vuole il grande fratello'

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Sì alper 'integrare' lo strumento della: èsuldell'Interno Matteo, che in un'intervista al Quotidiano Nazionale propone il ...

... ad esempio antiterrorismo', ha poi specificato il ministroa Palermo. 'Ovviamente nessuno immagina di usare le tecnologie senza tener conto dei problemi relativiprivacy. Insomma ...... edito da De Agostini,presenza, oltre che dell'autrice e di alcune scolaresche, anche del ministro per l'Interno, Matteo, del Capo della polizia, Lamberto Giannini e della direttrice ...... vedova dell'agente Antonio, assassinato nella strage di Capaci nel '92, presentando il suo libro "Non ci avete fatto niente",presenza del ministro dell'Interno Matteo. "'Il titolo '...

Palermo, il ministro Piantedosi oggi presenzia il comitato ordine e ... Ministero dell'Interno

Volano scintille al Comune di Milano dopo le ultime dichiarazioni dell'assessore Marco Granelli sui Centri di permanenza per i rimpatri ...L’arresto di Messina Denaro e’ molto importante perche’ ha portato a termine una fase della lotta alla mafia , in particolare quella stragista. Ma lo e’ anche per il ...