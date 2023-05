Piano di Sorrento | a Villa Fondi parte la terza edizione della rassegna “ArcheoAperiMusica”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodi(Na) – Nel magnifico scenario dide Sangro torna l’appuntamento con la, giunta alla sua. La manifestazione è organizzata dall’Amministrazione Comunale didi, nella persona del Sindaco Salvatore Cappiello e dell’Assessore alla Cultura e Turismo Giovanni Iaccarino, in sinergia con S.C.S. Società dei Concerti di, in collaborazione con MusAPS Museo Archeologico TerritorialePenisola Sorrentina “George Vallet”. L’evento è patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Polo MusealeCampania e Regione Campania. Direttore ...