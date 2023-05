"La propostadi oggi mira a stabilire la nostra base industriale di difesa europea per soddisfare le esigenze dell'Ucraina. Ma anche, devo dire, a lungo termine per far fronte alle nuove sfide ...Ilmira anche a incentivare gli Stati membri a utilizzare i fondi UE esistenti per investire nella crescita del settore, come i fondi di coesione e i fondi dell'UE per la ripresa e la ...... Thierry Breton, presentando il nuovoper produrre in Europa un milione di munizioni all'anno, 'Act in support of ammunition production ()'. Ebs

Piano Asap. Un milione di munizioni all'anno per l'Ucraina "made in Europe"

Il provvedimento, denominato Asap (acronimo inglese per Act in Support of Ammunition Production) punta ad aumentare la capacità produttiva dell'Ue e ad affrontare l'attuale carenza di munizioni e ...Il progetto della Commissione Ue costa cinquecento milioni di euro e serve a rafforzare l’industria europea della difesa. La proposta sostiene l’idea di ...