Piano Asap Un milione di munizioni all' anno made in Europe per rafforzare la Difesa europea

... Thierry Breton, presentando il nuovoper produrre in Europa un milione di munizioni all'anno, 'Act in support of ammunition production ()'. Ebs... ma "i Paesi membri che lo desiderano potranno utilizzare parte dei fondi del Pnrr per le munizioni", annuncia il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, presentando il nuovoper ..."La propostadi oggi mira a stabilire la nostra base industriale di difesa europea per soddisfare le esigenze dell'Ucraina. Ma anche, devo dire, a lungo termine per far fronte alle nuove sfide ...

Il Recovery, spiega il Commissario europeo, è stato costruito per supportare la resilienza, di cui fa parte la difesa ...Il Coreper, il Comitato dei 27 ambasciatori, ha dato il via libera alla misura "modello-vaccini" 500 milioni di euro per accelerare la ...