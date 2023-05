Milano -0 - 3 (24 - 26, 19 - 25, 23 - 25) Una Gas Sales Bluenergycorsara vince nettamente in territorio nemico gara due della finale terzo posto contro una Allianz Powervolley Milano con le batterie completamente scariche e ipoteca una importante ...Inoltre ha una presenza diffusa perché mobile e quindi portabile (e lasciabile) ovunque." Precedente Rugby, Serie B -Varese con una vittoria che vale cinque punti - AUDIO Successivo ...Federico Misseroni dopo Varese -su StadioSound ASD RUGBY VARESE -RUGBY CLUB ASD 19 - 37: Beghi, Bertorello (25'st Fermi), Zampedri, Misseroni, Nosotti (1'st Viani), ...

Piacenza sbanca Milano e prenota un posto in Champions La Gazzetta dello Sport

In trasferta, l’ FC Südtirol supera per 3-2 la Pro Vercelli nella gara di andata della seconda fase dei playoff del campionato Primavera-3 Trofeo Berretti girone A. I biancorossi, dopo aver eliminato ...Prima dell’inizio della partita, le squadre hanno osservato un minuto di silenzio in sostegno di Santiago Gomez, giocatore del Piacenza Rugby rientrato urgentemente in Argentina per un grave lutto fam ...