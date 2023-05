Pescara | ' Stop fake' | Finanza sequestra prodotti per oltre 260mila euro

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 maggio 2023), 3 mag. - (Adnkronos) -ti articoli casalinghi e dermocosmetici non sicuri, esposti in un negozio del Pescarese senza avvertenze all'uso, e capi d'abbigliamento tarocchi con griffe e marchi contraffatti, nonché stampanti, macchinario pretrattamento e pressa utilizzati per la falsificazione e rinvenuti invece in un opificio marchigiano, per un totale di quasi. Questo il bilancio delle ultime operazioni effettuate dai finanzieri del Comando provinciale diin doppia azione, nell'ambito del piano d'azione “” a tutela dei consumatori. Le indagini - spiegano le Fiamme gialle - hanno preso spunto dai controlli economici del territorio ed hanno portato, inizialmente, alla scoperta diper la casa e per ...