Perduti nella giungla fiscale

Leggi su panorama

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Non mi aspetto che il governo faccia miracoli. Gli italiani non si aspettano di essere liberati dal giogo del fisco, ma almeno dalladi adempimenti sì. Riuscire a semplificare la compilazione del «730» (ora si chiama Unico) già sarebbe un successo. Non c’è governo che presentandosi al Parlamento e agli italiani non abbia promesso una riforma del Fisco. Quel furbacchione di Matteo Renzi, appena insediatosi a Palazzo Chigi, una volta capito che quello delle tasse è un argomento che se cavalcato può portare voti, annunciò che avrebbe dato una sforbiciata agli obblighi a cui sono condannati i contribuenti tra l’inizio di maggio e la fine di giugno, introducendo la dichiarazione dei redditi precompilata. Quando qualche giorno dopo in tv gli chiesi come avrebbe fatto con le detrazioni, di cui l’Agenzia delle entrate non è a conoscenza, il premier sbarrò gli occhi ...