Perché Rovelli era lì | Mentana rivela il giochetto dei sindacati

...penso sia brutto non pagare chi lavora per i lavoratori (a meno che non ci si accordi prima,...i bambini dell'Ucraina anche a parziale compensazione per l'imbarazzante discorso di Carlo. ...Non è ancora finita,c'è tempo per una controreplica dello stesso: "Ringrazio molto la cortesia del ministro della Difesa e il suo gentile invito a cena. Ma la questione non è ...Crosetto ha invitatoa pranzo per spiegargli come lavora per la pace. Invito rifiutato: '... e quindi il mio lavoro e il mio impegno è quello di fare un gioco di squadra tra di loro,...

Primo maggio, l'attacco del fisico Rovelli ai "piazzisti di armi" fa arrabbiare il ministro Crosetto RaiNews