“Perché mi hanno costretto” Marco Predolin | cosa c’è dietro il ritiro dall’Isola dei Famosi

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Non si vedeva in un contesto simile dai tempi del GF Vip 2, nel 2017 e che è ricordata per aver lanciato e rilanciato nomi come Luca Onestini, Raffaello Tonon e Ivana Mrazova. Un’esperienza non vissuta a pieno da, che fu squalificato. Oggi, anche ilda L’isola dei2023. Arriva la sua verità. Gli spettatori aspettavano da ieri delucidazioni riguardo i due improvvisi ritiri dal reality di Ilary Blasi. Non solo, anche Claudia Motta si è ritrovata costretta ad abbandona L’isola dei2023 a inizio avventura dopo essere scivolata sugli scogli. Più ombrosa la storia di, il retroscena., la verità sul ...