Perché Lionel Messi è stato sospeso dal PSG? Tolto lo stipendio | può cambiare squadra Chi lo cerca

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Momento delicato in casa Paris Saint-Germain, che come un fulmine a ciel sereno ha deciso di sospendere Leoper due settimane, con l’argentino che non disputerà le prossime due partite di Ligue 1 contro il Troyes domenica 7 maggio e contro l’Ajaccio il prossimo 13 maggio. Una scelta dovuta al comportamento del fuoriclasse argentino, partito per l’Arabia Saudita per due giorni senza avere l’assenso del proprio club per promuovere la candidatura del paese saudita per i Mondiali 2030. Oltretutto,non riceverà nemmeno loper queste due settimane: il numero 30 pesa sulle casse societarie 40,5 milioni di euro lordi l’anno, ciò vuol dire che la società transalpina risparmierà poco più di un milione e mezzo di euro per questi quattordici giorni in cui non sarà a disposizione della. L’ultima, ...