Perché la Russia sta aumentando i raid in Ucraina prima della controffensiva

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Lasta intensificando i suoi attacchi missilistici in vista dell'inizio, ma le scorte non sono illimitate InsideOver.

Luciano Spalletti è pronto a celebrare il suo primo scudetto in Italia (ne ha vinti due incon lo Zenit San Pietroburgo), e potrebbe già farlo dal divano di casa se questa sera la ...ci ...Al più, aggiunge, potrebbero essere stati falchi inper persuadere Putin a dichiarare ... "Sembra l'incendio del Reichstag, ma senza fuocoPutin e i suoi lacchè sono così codardi che non ...Al più, aggiunge, potrebbero essere stati falchi inper persuadere Putin a dichiarare ... "Sembra l'incendio del Reichstag, ma senza fuocoPutin e i suoi lacchè sono così codardi che non ...