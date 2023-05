Perché Daniil Medvedev è stato fischiato a Madrid? “Vengono allo stadio solo per questo”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il tennis del 2023 sembra essere dominato dai fischi verso i giocatori. Aveva iniziato questa spiacevole moda Novak Djokovic, bersagliato a più riprese agli Australian Open, quindi ultimamente è toccato spesso a Holger Rune, che sembra quasi giovarsi di questi “attacchi” personali, mentre al Masters 1000 diil grande protagonista, l’ultimo in ordine di tempo, è diventato. Nel match di due giorni or sono, il derby russo contro Alexander Shevchenko, vinto non senza fatica con il punteggio finale di 4-6, 6-1, 7-5 (ieri, invece, è arrivato il ko contro Aslan Karatsev), il moscovita si è reso protagonista di alcuni comportamenti che, evidentemente, non sono piaciuti troppo al pubblico spagnolo. Dopo aver perso il primo set, infatti, l’ex numero 1 del mondo ha iniziato una “battaglia” personale con gli ...