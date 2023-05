Perché abbiamo bisogno di Dune 2

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 3 maggio 2023) A novembre farà molto caldo. E per una volta il riscaldamento globale non c’entra niente. A novembre si torna negli aridi deserti di Arrakis.: Parte 2 arriverà nei cinema italiani il prossimo 1 novembre. Tutto annunciato dal primo teaser, il primo trailer e dalla prima locandina del sequel di Denis Villeneuve. Un’ondata di immagini che assieme a tanta sabbia ha sollevato la voglia di tornare in quell’universo fatto di ambizione, intrigo, vendetta e soprattutto pura estasi visiva. Puro cinema da vivere in sala davanti allo schermo più grande possibile. Abbastanza largo da ospitare vermi giganti, astronavi maestose, palazzi geometrici, eserciti e tribù. Due anni dopo quella bella premessa di– Parte 1, questo sequel deve mantenere una promessa. Quella di una nuova grande saga, capace di appassionare e coinvolgere il pubblico. Un’impresa non ...