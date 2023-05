Per il Cep | i nuovi limiti alle emissioni potrebbero rallentare il ricambio delle auto

(Di mercoledì 3 maggio 2023) La Commissione vuole ridurre ulteriormente ledi inquinanti atmosferici legati alla mobilità stradale, come ossidi di azoto, particolato e ozono. A tal fine, Bruxelles punta sull’introduzione dei cosiddetti standard Euro 7. Il Centres for European Policy Network (Cep) vede però nei requisiti più rigidi piuttosto uno stratagemma per arrivare a una fine anticipata della combustione. Gli standard finora in vigore erano infatti già sufficienti a ridurre drasticamente le sostanze inquinanti legate al traffico veicolare. «Grazie agli attualiEuro 6d/VI e all’aumentoimmatricolazioni di veicoli elettrici, leinquinanti legate al traffico continueranno a diminuire rapidamente», afferma Martin Menner, esperto del CEP, che ha studiato gli effetti della proposta di Bruxelles. Secondo lo studio, ...

...sospetto in una via del villaggio, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione, emesso nel dicembre 2022, dovendo scontare la pena della reclusione in carcere di 3 anni e 6 mesi......sospetto in una via del villaggio, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione, emesso nel dicembre 2022, dovendo scontare la pena della reclusione in carcere di 3 anni e 6 mesi...Brutto incidente all'alba a Cagliari. Un automobilista si è schiantato,cause ancora da accertare, contro le autoemoteche dell'Avis. Lo schianto,fortuna, non ha avuto gravi conseguenzenessuno: il guidatore è rimasto ferito ma in modo lieve, tanto che alla fine non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Ingenti i danni alla macchina e alle autoemoteche, utilizzatela ...