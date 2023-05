Per Giorgia è facile mentire se i giornali se la bevono

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 3 maggio 2023) No, il taglio del cuneo fiscale del governo Meloni non è il “più importante degli ultimi decenni”, come la presidente del Consiglio afferma nel distopico video girato nelle stanze di Palazzo Chigi con la ciurma di ministri in posa per il finale a effetto del filmato. La presidente del Consiglio Meloni ha mentito agli italiani in un video girato e montato con soldi pubblici L’era della post-verità, la chiamavano così gli studiosi e gli intellettuali che da anni ci allertano. Qualcuno fruga tra i cassonetti dei complottisti per farne macchiette ma i professionisti della post-verità sono lì, al governo. In quel video la presidente del Consiglio spiega che l’esecutivo userà un “tesoretto di 4 miliardi di euro” per finanziare il “più importante taglio delle tasse sul lavoro degli ultimi decenni”. I 3 o 4 miliardi di euro stanziati dal governo Meloni nel decreto Lavoro sono ben distanti dai ...