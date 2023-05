(Di mercoledì 3 maggio 2023) Dopo lo stop al tentativo di una parte del centrodestra di utilizzare una parte della dote destinata al taglio del cuneo per irrobustire ulteriormente i trattamenti più bassi e allentare la stretta sul canale di uscita anticipata per le lavoratrici, i dossier su questi due interventi saranno riaperti in autunno in vista del varo della prossima legge di bilancio

Pensioni: partita rinviata a settembre su minime, Opzione donna e Quota 103 Il Sole 24 ORE

Dopo mesi di anticipazioni e dibattiti, il Governo Meloni ha approvato il primo Maggio il Decreto Lavoro, l’atteso provvedimento che manderà in pensione ...Continuano le proteste contro l'esecutivo guidato da Elisabeth Borne, e in generale contro il presidente Emmanuel Macron.