(Di mercoledì 3 maggio 2023) Lesono impignorabili fino a 1.000: questa regola è stata stabilita dal Decreto Aiuti bis. Ma praticamente, questa norma,va ad impattare sui contribuenti che mensilmente incassano il proprio assegno previdenziale? A cosa devono stare attenti i diretti interessati? Ma soprattutto, in consiste questa nuova tutela riservata alle persone che ogni mese ricevono la pensione? A fornire dei chiarimenti sui limiti didellefino a 1.000è intervenuta la circolare n. 38 del 3 aprile 2023 dell’Inps, che ha fornito una serie di chiarimenti sulla soglia, che era stata stabilita dal Decreto Aiuti Bis. Secondo questa norma, i trattamenti previdenziali fino a 1.000al mese non possono essere pignorati., i ...

A fornire dei chiarimenti sui limiti didellefino a 1.000 euro è intervenuta la circolare n. 38 del 3 aprile 2023 dell'Inps , che ha fornito una serie di chiarimenti sulla ......27 euro per cui anche la soglia minima didella pensione sale del doppio, cioè a 1. Sono escluse dal pignoramento lesociali, la pensione di invalidità e l'assegno di ...Rimborso INPS per l'eccedenza trattenuta sui ratei soggetti al nuovo limite didelleper tutti i procedimenti esecutivi "pendenti" " cioè per i quali non era stata notificata ordinanza di assegnazione all'Istituto di previdenza " al 22 settembre 2022 (...