Pellegri esulta sotto la Curva della Samp e scatena il caos | VIDEO

(Di mercoledì 3 maggio 2023) La 33ª giornata del campionato di Serie A ha regalato la partita tradoria e Torino, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-2. La squadra di Juric conferma l’ottimo rendimento mentre i blucerchiati sono sempre più vicini alla retrocessione. Nel primo tempo è Buongiorno a sbloccare il risultato, nel finale il raddoppio di. Proprio nel finale si sono registrati momenti di grande tensione, l’ex Genoa hatoladoria. I tifosi blucerchiati si sono infuriati, poi la rissa in campo tra calciatori. “Chiedo scusa da parte di tutti per il gesto che ha fatto, molto condannabile, bisogna capire la situazione che sta vivendo ladoria”, le parole nel post partita dell’allenatore Juric. CHE ...

Pietrotorna al gol contro la Sampdoria e da ex Genoa si gira verso i tifosi della Sampdoria edscatenando l'ira dei giocatori. C'è stata poi una ... un gol per tempo con Buongiorno e. Proprio la rete del centravanti granata al 94 ha innescato un corposo polverone: l'ex rossonerosotto la curva della Samp mostrando le orecchie

Mi dispiace per il secondo gol e ho visto il giocatore del Torino esultare. Ci sono modi e modi per leggere ... riferendo al gesto di Pellegri verso i tifosi blucerchiati ...Al Luigi Ferraris di Genova è andata in scena la sfida tra la Sampdoria e il Torino, l'esultanza di Pietro Pellegri fa infuriare Bruno Amione ...