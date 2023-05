Pellegri e un’esultanza galeotta Juric si scusa per lui | “Ha sbagliato”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 maggio 2023) “Pietro ha, non avrebbe dovuto farlo. La Sampdoria sta vivendo un momento difficile e va rispettata. E’ stato un gesto da persona poco matura”. Ivan, come sempre, non le manda a dire. Il tecnico croato, nel post partita di Sampdoria-Torino, non si è nascosto dietro a un dito. Anzi, ha attaccato il suo centravanti, Pietro, reo di aver provocato la tifoseria blucerchiata con la sua esultanza dopo la rete del definitivo 2-0. Colpa, probabilmente, delle sue origini., infatti, è nato a Genova 22 anni fa. E ha sempre giocato sulla sponda rossoblù, quella del Genoa. Forse per questo ha pensato bene di mettersi le mani alle orecchie dopo aver battuto Ravaglia. Un gesto rivolto alla curva della Samp. Come a dire: “Non vi sento”. Peccato che il suo allenatore non abbia affatto gradito. Al punto ...