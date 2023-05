Pd | Leopolda ' derenzizzata' e in piazza con sindacati | sfida Schlein su lavoro**

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Il taglio col 'vecchio' Pd va in scena in modo plastico stamattina in un luogo simbolo per eccellenza di una stagione dem: laa Firenze. Ed è lì nel 'tempio' del renzismo che Elly, davanti alla platea della Filmcams Cgil con Maurizio Landini, chiude i conti col passato. Un passato che parlando di lavoro e Pd, si chiama innanzitutto Jobs Act. "E' la prima volta che vengo qui -sottolinea riferendosi alla-. Oggi è un luogo di mobilitazione contro la precarietà". E aggiunge: "Sarà nostra cura ricucire le fratture del passato con i lavoratori". L'opposizione al decreto Lavoro del governo Meloni sta diventando l'occasione, lo strumento con cui il Pd prova appunto a 'ricucire' quegli strappi, a ritrovare un filo con sindacato e lavoratori e a voltare pagina sulle ...