Patto di Stabilità | Meloni punge Bruxelles | ecco cosa ha detto

(Di mercoledì 3 maggio 2023) “Abbiamo parlato di come l’Europa debba lavorare per garantire la sicurezza anche in ambito economico. La pandemia e la guerra di aggressione russa hanno cambiato lo scenario e questo non può non essere tenuto in conto nel momento in cui andiamo a definire le nuove regole deldi”. La strigliata della Premierè arrivata ieri a margine dell’incontro con il cancelliere federale della Repubblica d’Austria, Karl Nehammer.Nei giorni scorsi la Commissione Europea ha presentato la sua proposta per la riforma deldie Crescita, ovvero le regole di governance economica dell’Ue. Invariati i valori di riferimento del 3% e del 60% del PIL per il deficit e il debito. Al termine del piano sulla spesa ...