Patto di stabilità | Meloni frena Miope non vedere le novità

(Di mercoledì 3 maggio 2023) In attesa che da Bruxelles arrivi il via libera alla terza tranche dei fondi Pnrr, Giorgiaguarda a quella che nei prossimi mesi sarà la vera partita che si giocherà in Europa: la riforma deldi

"Il Covid, così come l'aggressione russa all'Ucraina, hanno modificato lo scenario geopolitico. Questi temi non possono essere trascurati L'articolodi, Meloni: "Scenario cambiato, miope non tenerne conto" proviene da True ...No a un ritorno al rigorismo europeo su deficit e debito e a una 'riforma miope' deldi. Sì a una gestione comune del fenomeno migratorio per 'difendere i confini esterni' dell'Europa. Giorgia Meloni cerca un punto di caduta con Karl Nehammer, il cancelliere austriaco ......Covid e la guerra di aggressione russa hanno modificato lo scenario e questo non può non essere tenuto in considerazione nel momento in cui andiamo a definire le nuove regole deldi". ...