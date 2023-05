Patate | come non farle germogliare Il trucco infallibile della nonna per conservarle

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 3 maggio 2023): non. Ecco ilperUno degli alimenti più utilizzati in cucina è sicuramente la patata. Infatti questi tuberi hanno un sapore unico e piacciono proprio a tutti. In qualunque modo le cucini, lefanno impazzire il palato di chiunque anche senza particolari preparazioni. Sono economiche e versatili e praticamente fanno venire l’acquolina in bocca a grandi e piccini. Tuttavia si è abituati ad acquistare lee a non consumarle per diversi giorni. Questo però può portare leproprio perché la maggior parte delle persone non usa il metodo efficace per. Quindi se vuoi evitare che questo accada ...