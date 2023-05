Parigi | Consiglio costituzionale boccia secondo referendum

- Ilcostituzionale ha respinto anche la seconda domanda di referendum popolare presentato da senatori socialisti, comunisti ed ecologisti: tutti contro quella che ormai è legge a ...Milano segna +0,77%, Londra +0,2%, Madrid - 0,06%,+0,28%, Francoforte +0,56% Spread Btp/... In coda Telecom ( - 4,43%), alla vigilia deldi amministrazione che dovrà esaminare le nuove ...... fondazione deld'Europa attraverso il Trattato di Londra e il 9 maggio 1950, nascita dell'Unione europea con la 'Dichiarazione Schuman' in occasione del discorso di. Per maggiori ...

Riforma delle pensioni, scontri a Parigi dopo l'ok del Consiglio costituzionale RaiNews

Il Consiglio costituzionale ha respinto anche la seconda domanda di referendum popolare presentato da senatori socialisti, comunisti ed ecologisti: tutti contro quella che ormai è legge a firma Macron ...Oltre 400 agenti feriti e 500 arresti: "Ora leggi più dure". Anche italiani nella rete black bloc L'immagine di un agente di polizia in fiamme a Parigi, che i colleghi provano (a fatica) a «spegnere» ...