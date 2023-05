Papa Francesco | ' La libertà è minacciata dal consumismo e dal benessere materiale'

(Di mercoledì 3 maggio 2023)è da poco tornato dal suo viaggio in Ungheria, una visita che il Pontefice ha voluto ripercorrere durante la sua ultima udienza generale. "Ho visto tanta gente semplice e laboriosa ...

Lo ha dettoall'udienza generale di oggi. "Costruire ponti di pace tra popoli diversi è in particolare, la vocazione dell'Europa, chiamata, quale "pontiere di pace", a includere le ...ha incentrato la riflessione dell'udienza generale di questa mattina sul suo recente viaggio in Ungheria. 'Vorrei parlarvi di questa visita attraverso due immagini: le radici e i ponti',...è da poco tornato dal suo viaggio in Ungheria, una visita che il Pontefice ha voluto ripercorrere durante la sua ultima udienza generale. "Ho visto tanta gente semplice e laboriosa ...

"Ho immaginato un percorso che possa presto condurre alla nascita di una istituzione che funzioni da Archivio Centrale per la conservazione permanente e ordinata, dei fondi storici audiovisivi degli o ...Da oggi il pellegrinaggio diocesano guidato dal vescovo Prastaro che prevede anche l'udienza privata con il Santo Padre.