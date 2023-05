Paola Turani toglie la tv dal salotto per non farla vedere al figlio di un anno e mezzo Travolta dalle critiche | ' Diseducativo'

(Di mercoledì 3 maggio 2023)ha preso una scelta radicale per l'educazione di suo, ma è stata duramente attaccata sui social. La modella e influencer, mamma del piccolo Enea di un, ha fatto ...

ha preso una scelta radicale per l'educazione di suo figlio , ma è stata duramente attaccata sui social. La modella e influencer, mamma del piccolo Enea di un anno e mezzo, ha fatto ......Classifica FullName Url Followers Following 1 Chiara Ferragni @chiaraferragni 29232968 1667 2 Eva Menta @evamenta 5759246 361 3 Giulia De Lellis @giuliadelellis103 5401378 1493 4@...Tra i tanti, troviamo l'influencer, la 'Iena' Veronica Ruggeri , le ex troniste Teresa Langella e Sonia Lorenzini , Alice Basso, l'ex corteggiatrice Giulia Cavaglia , l'ex volto di ...

Paola Turani toglie la tv dal salotto per non farla vedere al figlio (di un anno e mezzo). Travolta dalle crit leggo.it

Paola Turani ha preso una scelta radicale per l'educazione di suo figlio, ma è stata duramente attaccata sui social. La modella e influencer, mamma del piccolo Enea di un anno e mezzo, ...Martina Luchena ha rivelato sul suo profilo Instagram il sesso del bebè che porta in grembo: tutti i dettagli Poco più di un mese fa l’ex volto di Uomini e Donne, Martina Luchena, ha annunciato di ess ...