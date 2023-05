Paola Barale si racconta | «La menopausa a 41 anni e un aborto perché non era il momento di diventare madre»

(Di mercoledì 3 maggio 2023) La showgirl, in un nuovo libro Non è poi la fine del mondo,il suo passato: il dolore per la scomparsa dell'amica più vicina, un'interruzione di gravidanza e lache continua a essere ancora tabù: «Per un certo periodo mi sono sentita un po' persa. Ma ne esci, vai avanti, stai di nuovo bene»

Paola Barale e la confessione sull'aborto nel libro intitolato "Non è poi la fine del mondo" in uscita il prossimo 23 maggio. Paola Barale torna sotto i riflettori. La showgirl proprio in questi giorn ...Paola Barale menopausa: la showgirl parla di aborto, sesso e menopausa, nel suo nuovo libro "Non è la fine del mondo" in uscita il 23 maggio.