Paola Barale | l’aborto | la menopausa a 41 anni | i sex toys | la scelta di non avere figli

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 3 maggio 2023), 56compiuti lo scorso 28 aprile, parla del suo libro “Non è poi la fine del mondo” (edito da Sperling & Kupfer e in uscita il prossimo 23 maggio) in un’intervista al settimanale “F”. Nel volume, l’ex sosia di Madonna affronta un tema che per tante donne rappresenta un tabù: la. Lei l’ha affrontata abbastanza presto, a 41, ma la considera una semplice “tappa della vita” e comunque come un qualcosa da affrontare senza drammi.si trovava in Perù, in fila al Machu Picchu, quando le arrivò un messaggio. “Era il mio ginecologo – ricorda – mi scriveva: ‘Sono arrivati gli esiti delle analisi: sei in’”. Lo specialista le spiegò che laanticipata può essere ...