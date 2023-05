Paola Barale La menopausa anticipata e l’aborto | “Non era quello che volevo in quel momento”

(Di mercoledì 3 maggio 2023)rivela alcuni dettagli del suo passato: dalla scelta di abortire in gioventù, all’arrivo inaspettato dellaa soli 41 anni. Reduce dall’ultima edizione di Ballando con le stelle, la showgirl torinese mette in luce una nuova parte di sé e rilascia un’intervista per il settimanale F. “Ero in Perù, in fila al Machu Picchu, quando mi arrivò il messaggio. Era il mio ginecologo, mi scriveva: ‘Sono arrivati gli esiti delle analisi, sei in”, spiega la conduttrice e racconta di come abbia reagito alla notizia, cercando di accettare la situazione senza farsi prendere dal panico: I primi tempi mi faceva effetto vedere gli assorbenti sugli scaffali dei supermercati o aprire il mobiletto del bagno e realizzare che non c’erano perché non mi servivano più. Per un certo periodo mi sono sentita un po’ ...

senza filtri su temi delicati come l' aborto e la menopausa . La showgirl e conduttrice, oggi 56enne, parla senza rimpianti di quel figlio arrivato in un momento sbagliato, quando aveva ...si racconta, dalla menopausa precoce all'aborto: "Non era quello che volevo in quel momento" In un'intervista rilasciata a F , la conduttrice anticipa alcuni aspetti della sua vita ...Leggi Anche Gianni Sperti risponde a: 'Vuole far credere che sono omosessuale' La menopausa Ospite a 'Verissimo',aveva raccontato mesi fa: 'Sono andata presto in menopausa, a 41 anni'. Intervistata dal ...

Paola Barale, racconti intimi: dall'aborto alla menopausa TGCOM

Lo ha spiegato lui stesso ospite di ‘Verissimo’. Il 50enne, ex marito di Paola Barale e storico volto di ‘Uomini e Donne’, ha gonfiato un po’ le labbra, ma in tv sembrano ancora più grandi di quanto ...Dalla menopausa precoce al dramma dell’aborto: Paola Barale racconta la sua vita, inclusi i dettagli più intimi, nel suo nuovo libro Non è poi la fine del mondo, del quale ha parlato in un’intervista ...