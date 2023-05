(Di mercoledì 3 maggio 2023) E' successo a Roma, nella zona del Tufello Stava giocando in strada a Roma quando il suoè finitoun autobus della linea 38 ed èto. Il, circa 20 anni, non ha digerito la cosa e, salito in macchina, ha rincorso il mezzo fino a tagliargli la strada per fermarlo. L’autobus non è riuscito a frenare in tempo e ha tamponato la vettura del. Subito dopo il 20enne ha sferrato un pugno in faccia al. E’ accaduto ieri sera intorno alle 20 nella zona del Tufello. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia delle Volanti che hanno denunciato il ragazzo per interruzione di pubblico servizio. Tre persone a bordo del bus sono rimaste lievemente contuse. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... sia nella scelta del momento in cui cercare di aggredire l'avversario per portargli via il... La partita. La festa non ancora, se ne facciano una ragione nelle redazioni e nelle altre ...È vero, tuttoprima o poi, ma i ricordi no. I ricordi durano per sempre. Così l'Alta, la tua seconda famiglia per molti anni, ha deciso di ricordarti: felice con iltra i piedi, per ...Al 39' arriva improvviso il pareggio del Frosinone: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ilsui piedi di Galluzzi che, lasciata colpevolmente sola sul palo lontano, mette in rete. ...

Pallone finisce sotto bus e scoppia, giovane prende a pugni l'autista Adnkronos

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Stava giocando in strada a Roma quando il suo pallone è finito sotto un autobus della linea 38 ed è scoppiato. Il giovane, circa 20 anni, non ha digerito la cosa e, salito ...Qualche settimana fa Alessandro Diamanti ha annunciato l’addio al calcio giocato e a distanza di poco tempo, ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato le sue emozioni: “Ho chiuso con ...