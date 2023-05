Pallanuoto | Serie A1 2023 | play-off e play-out scattano con cinque vittorie interne

(Di mercoledì 3 maggio 2023) I-off ed i-out dellaA1 2022-dimaschile iniziano senza sorprese, con 5in altrettanti match disputati questa sera. Le semifinali scudettocon la Pro Recco che doppia il Telimar per 18-9 e con il Brescia che soffre nel finale ma piega di misura l’Ortigia per 9-8. Nelle semifinali per il 5° posto il Trieste batte il Posillipo per 11-10, con un ultimo minuto ad alta tensione, mentre il derby ligure tra Savona e Quinto, inizialmente in programma questa sera, è stato spostato a venerdì 5 maggio a causa dei recenti impegni europei del Savona. Fattore campo rispettato anche per i-out, che determineranno la seconda retrocessione ...

IL TABELLINO Campionato dimaschile diA1 " Semifinali Scudetto " gara 1 " Pro Recco vs TeLiMar 18 - 9 Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio 2, Zalanki 3, Cannella, Younger 2 (1 rig.), ...Io studio medicina, sono al primo anno e gioco anella società Acquachiara, inA2, da due anni. In questi giorni ci giochiamo tutto per guadagnare un posto per i Play off promozione'.... nella piscina "Zanelli" di Savona, con l'Iren Genova Quinto nell'incontro valevole per la 1giornata delle Semifinali Play Off 5°/8° posto del Campionato diA 1 maschile di2022/2023.

Pallanuoto femminile, Serie A1 2023: Plebiscito-Orizzonte 9-10. Etnee in finale con la SIS Roma OA Sport

Si chiudono le semifinali play-off della Serie A1 2022-2023 di pallanuoto femminile: L'Ekipe Orizzonte completa l'impresa, passa nuovamente in casa del Plebiscito Padova, questa volta per 8-10, e vinc ...Fine settimana intenso, quello appena trascorso, nella Piscina comunale di Cosenza. Oltre a veder impegnati gli atleti della Serie C e le ragazze dell 'A2, il settore giovanile ha visto in acqua diver ...