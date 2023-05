(Di mercoledì 3 maggio 2023) Si sono chiuse in modo davvero avvincente le gare-1 facenti parte delle semifinali scudetto valide per laA1 femminiledi. Nelle prime sfide della fase ad eliminazione infattisi sono divise la, mentreha compiuto un vero e propriovincendo a. Regna l’equilibrio nel match sulla carta più avvincente del lotto, caratterizzato da una bella rimonta da parte delle padrone di casa laziali, abili a terminare la partita sul 26-26 dopo aver chiuso la prima frazione in svantaggio di tre reti, nello specifico sul 13-16. Tra le migliori marcatrici spicca Sandra Radovic (, sette reti) oltre che Manojlovic e Dalla Costa (, entrambe ...

Salerno . Semifinaliscudetto praticamente alle porte, attesa conclusa per la Jomi Salerno domani, mercoledì 3 maggio alle ore 18.00, in campo al PalaSport Marica Bianchi di Pontinia. La prima delle gare che ...... la Jomi Salerno si prepara a vivere la delicatissima fase deiscudetto. Sarà la Cassa ... poi, le situazioni in testa e in coda nella classifica del campionato di serie A1 di...Volevamo partire bene a livello psicologico per i: entrare con una vittoria significa partire con un piede a favore, andando con una sconfitta invece no. Quindi la cosa importante oggi era ...

Pallamano, Playoff Serie A1 2023: Pontinia e Salerno si dividono la posta in gara-1. Blitz di Erice a Bressanone OA Sport

Si sono chiuse in modo davvero avvincente le gare-1 facenti parte delle semifinali scudetto valide per la Serie A1 femminile 2023 di pallamano. Nelle prime sfide della fase ad eliminazione infatti Pon ...I ragazzi di Palazzi proseguono nella loro imbattibilità , la sfida di domani contro Haenna per la qualificazione alla semifinale decisiva per il salto di categoria ...