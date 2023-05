Palermo-Spal | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Sfida cruciale per gli obiettivi di entrambe le squadre: playoff per i rosanero e salvezza per i ferraresi.si giocherà sabato 6 maggio 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Barbera.: LE(3-5-2): Pigliacelli, Mateju, Nedelcerau, Marconi, Buttaro, Segre, Gomes, Verre, Sala, Brunori, Tutino. All. Corini(3-4-1-2): Alfonso, Dickmann, Arena, Dalle Mura, Tripaldelli, Contiliano, Prati, Maistro, Nainggolan, La Mantia, Moncini. All. OddoIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn