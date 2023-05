Pagelle Verona-Inter 0-6 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di. Allo stadio Bentegodi i padroni di casa hanno la prima palla gol della partita con Verdi, ma Handanovic risponde presente. Poi è un assolo e un dominio assoluto: tre straordinarie parate di Montipo negano il gol del vantaggio ai nerazzurri. Gol che arrivano poi in: prima l’autogol di Gaich su tiro di Dimarco, successivamente il magnifico gol del raddoppio firmato Calhanoglu e poi si sblocca anche Dzeko. Nella ripresa punto esclamativo di Lautaro Martinez e poi ancora Dzeko in gol. Infine, all’ultima palla Lautaro Martinez sigla lo 0-6 Uno 0-6 senza discussione: i nerazzurri ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 33ª giornata di Serie A 2022/23: Verona - Inter Le pagelle dei protagonisti del match tra Verona - Inter, valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.

L' Inter passeggia al Bentegodi e nella sfida valida per la 33ª di Serie A rifila un netto 0-6 all'Hellas Verona. Una vittoria importante per i nerazzurri che ritrovano il quarto posto in classifica e ...Tutto pronto al Bentegodi, per Hellas Verona-Inter, 33a giornata di Serie A, ultimo turno infrasettimanale della stagione. Gli uomini di Inzaghi vanno alla ricerca della terza vittoria consecutiva in ...