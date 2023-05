Pagelle Milan-Cremonese 1-1 | pareggio deludente Pioli | basta turnover

Commenta per primoMaignan 6 : non può nulla sul gol di Okereke. Calabria 5,5 : tanta corsa ma anche poca lucidità. Kalulu 4;5 : momento molto negativo per il difensore francese che si fa scherzare da Okereke in ...Ledel. Ledella Cremonese . La pagella dell'arbitro . Il nostro SUPERTOP . Il nostro SUPERFLOP . Il calendario deltra Serie A e Champions League . Rivivi- ...Finisce in parità a San Siro trae Cremonese: al gol segnato da Okereke al 77', risponde Messias al 93'. I migliori e i peggiori del match nelledi Davide ...

Pagelle - Kalulu e Brahim da horror. Pioli non impara dagli errori Milan News

