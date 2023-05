Pagelle Lazio-Sassuolo 2-0 | voti e tabellino Serie A 2022 23

(Di mercoledì 3 maggio 2023)2-0:della 33esima giornata di/23.(4-3-3): Provedel 6.5; Lazzari 6.5, Casale 6, Patric 6.5, Marusic 6 (23? st Hysaj 6); Vecino 6.5 (45? pt Milinkovic-Savic 6), Marcos Antonio 7 (28? st Basic 7), Luis Alberto 6; Felipe Anderson 7, Immobile 6.5 (23? st Pedro 5.5), Zaccagni 7. In panchina: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Radu, Fares, Gila, Bertini, Romero, Cancellieri. Allenatore: Sarri 6.5.(4-3-3): Consigli 6; Zortea 5 (28? st Toljan 5.5), Tressoldi 5.5 (43? st Erlic sv), Ferrari 5.5, Rogerio 5; Frattesi 6.5, Obiang 5.5 (36? st Thorstvedt sv), Matheus Enrique 6; Berardi 6, Defrel 5 (27? st Alvarez 6), Laurienté 5.5 (1? st Bajrami 6). In panchina: Pegolo, Russo, ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 33ª giornata di Serie A 2022/23: Lazio - Sassuolo Le pagelle dei protagonisti del match tra Lazio e Sassuolo, valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Marcos Antonio, Felipe Anderson FLOP:

