Otto italiani su 10 scelgono Decathlon per lo sport

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Roma, 3 mag. - (Adnkronos) -festeggia il trentesimo compleanno in Italia e guarda con orgoglio ai successi ottenuti. Perseguendo il proprio obiettivo di rendere loaccessibile a tutti, nelle 3 decadi in cui l'Azienda ha servito il nostro paese è riuscita ad agevolare sempre piùnell'attivitàiva. Secondo una ricerca condotta da Ipsos per indagare le abitudiniive nel nostro paese, la quota degliche si dichiarano interessati ae attività fisica è pari al 72%. Dai dati dell'indagine Ipsos emerge inoltre comeabbia accompagnato lo sviluppo della praticaiva in Italia: l'87% degli intervistati ha visitato i negozialmeno una volta nell'ultimo ...