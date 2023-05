(Di mercoledì 3 maggio 2023)festeggia il trentesimo compleanno in Italia e guarda con orgoglio ai successi ottenuti. Perseguendo il proprio obiettivo di rendere loaccessibile a tutti, nelle 3 decadi in cui l'...

Il merito di aver lavorato con successo per consentire lo sviluppo della sportività tra gliviene riconosciuto e, per più di un terzo degli, Decathlon è fonte di ispirazione e ha ...... di AVIS VolontariSangue, Anffas - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con ... da ormaianni, in numerose piazze italiane durante la campagna di piazza di primavera, in prossimità ......Cerundolo 104 6 Matteo Arnaldi 105 7 Hugo Gaston 106 8 Aleksandar Kovacevic 107 9 Yannick Hanfmann 108 10 Taro Daniel 109 11 Borna Gojo 110 12 Thanasi Kokkinakis 111 13 Michael Mmoh 113 14...

Otto italiani su 10 scelgono Decathlon per lo sport Adnkronos

(Adnkronos) – Decathlon festeggia il trentesimo compleanno in Italia e guarda con orgoglio ai successi ottenuti. Perseguendo il proprio obiettivo di rendere lo sport accessibile a tutti, nelle 3 decad ...Sono stati individuati otto cittadini italiani, da nove indirizzi, che avrebbero acquistato il macabro kit. L’allerta ha messo in moto la divisione italiana dell’Interpol, che ha trasmesso i recapiti ...