(Di mercoledì 3 maggio 2023) – Incidente mortale questa mattina sul Grande raccordo anulare nei pressi di, periferia di Roma. Un, di 75 anni di età, ha perso ildel suo mezzo, per motivi non ancora accertati, e ha perso la vita solando in aria dopo essere stato disarcionato dalla sua moto, che si èta. Al momento non si conoscono le cause dell’incidente, se si è trattato di un malore o di un urto contro un imprevisto ostacolo o una buca.

La tragedia in zona. Secondo quanto appreso ilavrebbe perso il controllo del mezzo in maniera autonoma. Non sarebbe stata coinvolta un'altra vettura nell'impatto. L'uomo di 75, ...Undi 74 anni è morto. A causa del sinistro " le cui cause sono da accertare " traffico rallentato lungo la carreggiata esterna all'altezza del chilometro 10,200, in zona. L'...La tragedia in zona. Secondo quanto appreso ilavrebbe perso il controllo del mezzo in maniera autonoma. Non sarebbe stata coinvolta un'altra vettura nell'impatto. L'uomo di 75, ...

Ottavia - Motociclista perde il controllo e si schianta sul Gra RomaDailyNews

Secondo quanto appreso il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo in maniera autonoma. Un credente, un cristiano, un cattolico consapevole e orgoglioso della propria fede e devozione dovrebb ...Un drammatico incidente stradale questa mattina lungo il grande raccordo anulare è costato la vita ad un motociclista. Grossi rallentamenti in corsia esterna ...