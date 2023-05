...Leggo in Campidoglio si sta lavorando alla possibilità di concedere nel medio periodo circa 500, previo confronto con i sindacati. Intanto, in attesa delle novità sul fronte taxi, da......Leggo in Campidoglio si sta lavorando alla possibilità di concedere nel medio periodo circa 500, previo confronto con i sindacati. Intanto, in attesa delle novità sul fronte taxi, da...

Ostia - Licenze edilizie in cambio di soldi, dodici arresti RomaDailyNews

19506. Tutti i contenuti, quali, il testo, la grafica, le immagini e le informazioni presenti all'interno di questo sito sono con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 2.5 Italia (CC ...Raddoppiare le corse dei taxi nella Capitale, senza aumentare il numero delle vetture e delle licenze Si può fare, e questo è esattamente l’obiettivo che si pone il Comune ...