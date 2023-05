(Di mercoledì 3 maggio 2023) Iin servizio alsul territorio disi sono dimostrati organizzatissimi. Per evitare di incorrere indelle forze dell’ordine avevano escogitato il. Grazie a quest’ultimo metodo gli spacciatori evitavano di aprire la porta se non si trovavano di fronte a ‘colleghi’. Ma questo nuovo modo di eluderenon ha ingannato gli uomini della Guardia di Finanza che hanno messo a segno un blitz grazie al quale hanno arrestato 3 persone. Ilper non incorrere indelle forze dell’ordine Il programma diconsiste nello scannerizzare il volto di colui o coloro che ...

Il servizio giornalistico sulle piazze di spaccio a, non aveva però nulla a che vedere con gli arresti dei pusher che usano ilfacciale per aprire a clienti e amici. ...La tecnologia al servizio degli spacciatori a. Nel fortino degli Spada i pusher utilizzano i programmi difacciale per evitare di aprire la porta degli appartamenti alle "guardie". Il volto di chi bussa viene scannerizzato da ...... Redazione Sardegna Live "Il mare dicome quello della Sardegna", così titola la Repubblica in un articolo del 27 aprile. Ilarriva dall'Arpa Lazio alla luce delle analisi ...

Ostia, il riconoscimento facciale dei pusher del clan Spada: ecco come aggiravano i controlli Il Corriere della Città

I pusher in servizio al clan Spada sul territorio di Ostia si sono dimostrati organizzatissimi. Per evitare di incorrere in controlli delle forze dell’ordine avevano escogitato il riconoscimento facci ...Il sistema di riconoscimento facciale con telecamera nascosta e archivio di foto è stato scoperto ieri con un blitz degli agenti della guarda di finanza ...