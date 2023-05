Ostia | Ferrara M5s | “Arresti | perquisizioni e abbandono delle spiagge | Mare di Roma lasciato solo”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) “Panoramica di un territorio abbandonato. È notizia di stamattina che oltre cento agenti di Polizia locale stanno eseguendoe sequestri in tutta, con 12 persone arrestate per reati contro la PA, tra cui alcuni funzionari pubblici. Il giro di soldi è importante: sarebbero stati trovati almeno 65.000 euro. Sembrerebbe che l’inchiesta riguardi anche le solite, e infatti sul rovescio della stessa medaglia c’è un Municipio che non può o non vuole amministrare il litorale, la propria risorsa più grande, e quindi vuole restituire le deleghe al Campidoglio. Ma in Campidoglio c’è un sindaco che da un anno tentenna tra i sì e i no, e quelle deleghe non se le riprende. Ildiè statoda chi aveva il dovere di governarlo: e dove ...

Ostia, Ferrara (M5s): "Arresti, perquisizioni e abbandono delle ... Agenparl

