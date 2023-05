Osservata una stella che inghiotte il suo pianeta. È quel che accadrà anche alla Terra

La crescita dell'occupazione,nel confronto trimestrale, si associa all'aumento delle ... a seguito dell'aumento dei dipendenti permanenti e degli autonomi e a fronte didiminuzione dei ...speciale, al momento, la zona di Bagnacavallo, che rientra tra le situazioni più critiche ...Bolognese un signore di 80 anni è deceduto travolto dall'acqua mentre in bici percorrevazona ...La crescita dell'occupazione,nel confronto trimestrale, si associa all'aumento delle ... a seguito dell'aumento dei dipendenti permanenti e degli autonomi e a fronte didiminuzione dei ...

Osservata una stella divorare un pianeta. Lo stesso destino toccherà alla Terra Astrospace.it

Il Sole, fra 5 miliardi di anni, esaurirà il combustibile e si espanderà, inglobandoci. Gli astronomi americani hanno osservato per la prima ...La combinazione di due farmaci (venetoclax e azacitidina) sfiora i 15 mesi di sopravvivenza nei malati che non sono in grado di tollerare la chemioterapia intensiva. Ogni anno in Italia si registrano ...